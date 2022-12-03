Панарин рассказал, хотел ли бы он снова сыграть с форвардом «Чикаго» Кейном

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, хотел ли бы он снова сыграть с форвардом «Чикаго Блэкхоукс» Патриком Кейном.

«Понятия не имею (о том, что решит Кейн. — Прим. «Чемпионата»). Я бы хотел поиграть с ним снова. Но это не моё дело – принимать решения. Я слишком молод для этого», — цитирует Панарина The Athletic.

Кейн рассмеялся, когда услышал, что сказал Панарин.

«У него всегда такие остроумные комментарии! Очевидно, было бы весело и здорово снова сыграть с Панариным и (Алексом) Дебринкэтом», — заявил Кейн.

Напомним, у Кейна идёт последний год действия контракта с кэпхитом $ 10,5 млн. Следующим летом форвард может стать неограниченно свободным агентом.

Панарин в текущем сезоне НХЛ в 25 играх за «Рейнджерс» набрал 26 (6+20) очков.