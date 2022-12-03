Панарин рассказал, хотел ли бы он снова сыграть с форвардом «Чикаго» Кейном

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, хотел ли бы он снова сыграть с форвардом «Чикаго Блэкхоукс» Патриком Кейном.
«Понятия не имею (о том, что решит Кейн. — Прим. «Чемпионата»). Я бы хотел поиграть с ним снова. Но это не моё дело – принимать решения. Я слишком молод для этого», — цитирует Панарина The Athletic.
Кейн рассмеялся, когда услышал, что сказал Панарин.
«У него всегда такие остроумные комментарии! Очевидно, было бы весело и здорово снова сыграть с Панариным и (Алексом) Дебринкэтом», — заявил Кейн.
Напомним, у Кейна идёт последний год действия контракта с кэпхитом $ 10,5 млн. Следующим летом форвард может стать неограниченно свободным агентом.
Панарин в текущем сезоне НХЛ в 25 играх за «Рейнджерс» набрал 26 (6+20) очков.
- 3 декабря 2022
-
16:54
-
16:43
-
16:35
-
16:30
-
16:18
-
16:07
-
15:54
-
15:20
-
15:10
-
14:50
-
14:42
-
14:20
-
14:00
-
13:30
-
13:08
-
12:57
-
12:26
-
11:45
-
11:30
-
11:11
-
11:01
-
10:24
-
09:47
-
09:31
-
09:10
-
08:43
-
08:24
-
06:48
-
06:16
-
06:04
-
05:25
-
03:31
- 2 декабря 2022
-
23:55
-
23:46
-
23:42