Разин — о поражении от «Витязя»: игра упущенных возможностей

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал поражение от «Витязя» (2:3) и рассказал про первый и третий пропущенные голы.
«Игра упущенных возможностей. Плохо начали, пропустили лёгкие голы. Во втором периоде смогли переломить игру. Были моменты, когда могли выйти вперёд. К сожалению, результат такой, какой есть.
Был ли этот матч принципиальным? Конечно, и мы настраивали, и думаю, что тренерский штаб «Витязя» об этом говорил. Жалко, что у нас до некоторых это не дошло. Первый и третий голы пропустили ребята, которые не должны были играть в таких играх «кость в кость», но на состав мы не пеняем. Значит, виноваты только тренеры. В частности, я. Голов с плеч мы не рубим. Сделаем выводы. У нас есть ещё одна игра до перерыва. Дальше – перерыв. Можно всё подкорректировать, поменять. Взглянуть под другим углом на ситуацию. Сезон продолжается», — цитирует Разина сайт «Северстали».
Череповецкий клуб после поражения занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 35 очков.
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