Вице-президент КХЛ прокомментировал формат с двумя дивизионами в МХЛ

Вице-президент КХЛ по развитию молодёжного хоккея Александр Гуськов прокомментировал формат с двумя дивизионами в МХЛ.



«Я уже вижу, что изменение формата календаря даёт свои плоды. Интриги определённо стало больше – если сравнивать по играм команд из Серебряного дивизиона с Золотым, то на западе где-то треть матчей завершается в пользу команд Серебряного дивизиона.



Между дивизионами проходит одна игра, на неё легче настроиться, легче собраться, легче выполнить установку тренера и забрать свои очки, которые нужны для попадания в тройку Серебряного дивизиона. Там своя борьба, наверху своя борьба, эта интрига увеличивается с каждой игрой, потому что плей-офф всё ближе», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.

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