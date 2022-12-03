Вице-президент КХЛ прокомментировал формат с двумя дивизионами в МХЛ

Вице-президент КХЛ по развитию молодёжного хоккея Александр Гуськов прокомментировал формат с двумя дивизионами в МХЛ.
«Я уже вижу, что изменение формата календаря даёт свои плоды. Интриги определённо стало больше – если сравнивать по играм команд из Серебряного дивизиона с Золотым, то на западе где-то треть матчей завершается в пользу команд Серебряного дивизиона.
Между дивизионами проходит одна игра, на неё легче настроиться, легче собраться, легче выполнить установку тренера и забрать свои очки, которые нужны для попадания в тройку Серебряного дивизиона. Там своя борьба, наверху своя борьба, эта интрига увеличивается с каждой игрой, потому что плей-офф всё ближе», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.
- 3 декабря 2022
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