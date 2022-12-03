Экс-тренер «Салавата»: отставка Знарка говорит о том, что уже наступило опустошение

Бывший главный тренер «Салавата Юлаева» и СКА, заслуженный тренер России Рафаил Ишматов прокомментировал отставку Олега Знарка с поста наставника «Ак Барса».

«Это решение самого Знарка, надо понять, что у него происходит внутри. К сожалению, в жизни тренеров такое бывает. Его решение говорит о том, что уже наступило опустошение. Основной вопрос — как убедить хоккеистов играть? Его величество результат определяет всё, и отвечать приходится тренеру.



У «Ак Барса» собрался слишком звёздный состав? Должен быть баланс между местными игроками и приезжими, включая конкуренцию в команде», — цитирует Ишматова «РБ Спорт».

Казанский клуб занимает седьмую строчку в таблице Восточной конференции, имея в активе 38 очков после 36 матчей.