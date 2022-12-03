Американский журналист: Панарин олицетворяет упущенные возможности «Чикаго»
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Американский журналист Марк Лазерус в статье на The Athletic рассказал, что уход Артемия Панарина из «Чикаго Блэкхоукс» олицетворяет упущенные возможности клуба.
«Панарин олицетворяет упущенные возможности «Чикаго». Клубу всё равно бы пришлось расстаться с Артемием из-за ограничений по зарплате, но его обмен, вероятно, отнял у «Блэкхоукс» два или три года. К тому же это лишило Кейна ещё двух или трёх MVP сезона в расцвете своей карьеры. Это великое «что, если» в недавней истории «Чикаго», — сказано в статье.
Напомним, Панарин перешёл из «Чикаго» в «Коламбус» в 2017 году.
В текущем регулярном сезоне НХЛ 31-летний российский форвард сыграл за «Рейнджерс» 25 матчей, в которых забил шесть голов и отдал 20 результативных передач.
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