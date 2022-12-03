Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Питтсбурга»: Летанг помешан на тренировках, это в его ДНК

Главный тренер «Питтсбурга»: Летанг помешан на тренировках, это в его ДНК
Комментарии

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан рассказал о тренировках перенёсшего инсульт защитника клуба Криса Летанга.

«Настроение у него действительно хорошее. Он прогрессирует. Выглядит очень хорошо. Вчера он катался и немного тренировался. Он помешан на тренировках, это в его ДНК. Это его зона комфорта. Наши врачи очень внимательно следят за ним. Всё то, что он делает, получает одобрение нашей медицинской бригады», — цитирует слова Салливана журналист Мишель Крекиоло в своём «твиттере».

Напомним, в понедельник, 28 ноября, у Летанга случился инсульт. Защитник выбыл на неопределённое время. Отметим, что это уже второй инсульт у 35-летнего канадца.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ Летанг принял участие в 21 встрече, в которых набрал 12 (1+11) очков.

Новость по теме
Главный тренер «Питтсбурга» Салливан рассказал о состоянии перенёсшего инсульт Летанга
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022