Главный тренер «Питтсбурга»: Летанг помешан на тренировках, это в его ДНК

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан рассказал о тренировках перенёсшего инсульт защитника клуба Криса Летанга.
«Настроение у него действительно хорошее. Он прогрессирует. Выглядит очень хорошо. Вчера он катался и немного тренировался. Он помешан на тренировках, это в его ДНК. Это его зона комфорта. Наши врачи очень внимательно следят за ним. Всё то, что он делает, получает одобрение нашей медицинской бригады», — цитирует слова Салливана журналист Мишель Крекиоло в своём «твиттере».
Напомним, в понедельник, 28 ноября, у Летанга случился инсульт. Защитник выбыл на неопределённое время. Отметим, что это уже второй инсульт у 35-летнего канадца.
В текущем регулярном чемпионате НХЛ Летанг принял участие в 21 встрече, в которых набрал 12 (1+11) очков.
- 3 декабря 2022
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