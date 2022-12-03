Главный тренер «Питтсбурга»: Летанг помешан на тренировках, это в его ДНК

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан рассказал о тренировках перенёсшего инсульт защитника клуба Криса Летанга.

«Настроение у него действительно хорошее. Он прогрессирует. Выглядит очень хорошо. Вчера он катался и немного тренировался. Он помешан на тренировках, это в его ДНК. Это его зона комфорта. Наши врачи очень внимательно следят за ним. Всё то, что он делает, получает одобрение нашей медицинской бригады», — цитирует слова Салливана журналист Мишель Крекиоло в своём «твиттере».

Напомним, в понедельник, 28 ноября, у Летанга случился инсульт. Защитник выбыл на неопределённое время. Отметим, что это уже второй инсульт у 35-летнего канадца.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ Летанг принял участие в 21 встрече, в которых набрал 12 (1+11) очков.