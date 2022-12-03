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НХЛ назвала новые даты перенесённых матчей «Нэшвилла»

НХЛ назвала новые даты перенесённых матчей «Нэшвилла»
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Национальная хоккейная лига на своём сайте определила новые даты перенесённых матчей «Нэшвилл Предаторз».

Матч с «Коламбусом» запланирован на 17 января 2023 года, с «Колорадо» — на 14 апреля.

Напомним, НХЛ была вынуждена перенести матчи с «Комалбусом» (27 ноября) и «Колорадо» (25 ноября) из-за прорыва водопровода на домашнем стадионе «хищников» — «Бриджстоун Арене».

В текущем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл» провёл 23 игры, в которых одержал 12 побед при 11 поражениях. «Предаторз» с 26 очками занимают седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

В следующей игре «Нэшвилл» отправится в гости к «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча запланирована в ночь на 9 декабря, начало – в 3:00 мск.

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