Форвард «Северстали» Суворов — о поражении от «Витязя»: будем отдуваться за эту игру

Нападающий «Северстали» Александр Суворов подвёл итоги матча с «Витязем» (2:3) и объяснил неудачную игру своего клуба в матче.
«Первый период получился какой-то сонный, пропустили необязательные голы. В принципе, играли неплохо. Вышли на второй период заряженными, вроде проснулись уже. Словили, казалось бы, свой ритм игры, игра была на нашей стороне. В третьем периоде где-то на десятой минуте отдали инициативу, отбрасывались. Наверное, гол в наши ворота назревал. Саня Самонов много нас где подтащил. На нашу пятёрку наложили смену, отсюда пошли ошибки в позиционной обороне, что и привело к голу.
Игра с Минском? Да, игра против моего бывшего клуба. Разберём ошибки. Нам есть что посмотреть, есть что разобрать. Завтра-послезавтра будем смотреть свои ошибки. Будем отдуваться за эту игру. Уже который раз мы отдаём игру в концовке. Не знаю почему. Спасибо большое болельщикам, что приехали нас сегодня поддержать. Мы слышали вашу поддержку. Спасибо!» — цитирует Суворова сайт «Северстали».
На счету Суворова в текущем сезоне 21 игра за череповецкий клуб. В этих матчах 20-летний форвард набрал 16 (10+6) очков.
- 3 декабря 2022
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