Марнер: иногда у Самсонова вылетает несколько хороших русских ругательств
Поделиться
Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер рассказал о своём одноклубнике — российском голкипере Илье Самсонове.
«Самсонов довольно весёлый, когда его окружают ребята, и время от времени у него вылетает несколько хороших русских ругательств. Это прекрасное время, и это держит всех в тонусе», — приводит слова Марнера журналист Марк Мастерс в своём «твиттере».
Напомним, Самсонов в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (3:1) одержал шестую победу подряд с начала сезона и повторил рекорд 29-летней давности Феликса Потвина.
Марнер в том же матче с «Сан-Хосе» повторил рекорд «Торонто» по результативной серии, установленный в прошлом веке. Митчелл набрал очки в 18-м матче кряду в текущей регулярке, повторив клубный рекорд «кленовых листьев».
Новость по темеИлья Самсонов повторил достижение 29-летней давности
Комментарии
- 3 декабря 2022
-
23:01
-
22:45
-
22:40
-
22:10
-
21:47
-
21:16
-
20:51
-
20:00
-
19:47
-
19:15
-
18:49
-
18:34
-
17:59
-
17:44
-
17:39
-
17:31
-
17:12
-
16:54
-
16:43
-
16:35
-
16:30
-
16:18
-
16:07
-
15:54
-
15:20
-
15:10
-
14:50
-
14:42
-
14:20
-
14:00
-
13:30
-
13:08
-
12:57
-
12:26
-
11:45
Партнерский контент