Марнер: иногда у Самсонова вылетает несколько хороших русских ругательств

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер рассказал о своём одноклубнике — российском голкипере Илье Самсонове.

«Самсонов довольно весёлый, когда его окружают ребята, и время от времени у него вылетает несколько хороших русских ругательств. Это прекрасное время, и это держит всех в тонусе», — приводит слова Марнера журналист Марк Мастерс в своём «твиттере».

Напомним, Самсонов в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (3:1) одержал шестую победу подряд с начала сезона и повторил рекорд 29-летней давности Феликса Потвина.

Марнер в том же матче с «Сан-Хосе» повторил рекорд «Торонто» по результативной серии, установленный в прошлом веке. Митчелл набрал очки в 18-м матче кряду в текущей регулярке, повторив клубный рекорд «кленовых листьев».