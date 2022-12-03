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Марнер: иногда у Самсонова вылетает несколько хороших русских ругательств

Марнер: иногда у Самсонова вылетает несколько хороших русских ругательств
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Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер рассказал о своём одноклубнике — российском голкипере Илье Самсонове.

«Самсонов довольно весёлый, когда его окружают ребята, и время от времени у него вылетает несколько хороших русских ругательств. Это прекрасное время, и это держит всех в тонусе», — приводит слова Марнера журналист Марк Мастерс в своём «твиттере».

Напомним, Самсонов в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (3:1) одержал шестую победу подряд с начала сезона и повторил рекорд 29-летней давности Феликса Потвина.

Марнер в том же матче с «Сан-Хосе» повторил рекорд «Торонто» по результативной серии, установленный в прошлом веке. Митчелл набрал очки в 18-м матче кряду в текущей регулярке, повторив клубный рекорд «кленовых листьев».

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