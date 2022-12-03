А. Юдин — о переходе Зоркина: СКА накрыло волной травм, потери нужно восполнять

Бывший защитник СКА, тренер Александр Юдин прокомментировал возвращение в петербургский клуб из ХК «Сочи» защитника Никиты Зоркина.
«СКА оправился от не самого удачного отрезка в середине ноября, но теперь команду накрыла волна травм. Особенно ощутимо оборона пострадала: давно не видно Фальковского, Камалова. Пашнин, видимо, не долечился, потому что появляется какими-то вспышками, плюс прошлый матч не доиграл Ожиганов. А ведь это всё защитники топ-6! И ведь против ЦСКА, «Динамо» и «Спартака» без обороны на результат не сыграть.
Из фармов уже подтянули всех, кто проходит по уровню, но внезапно остро встал вопрос с атакующим защитником после травмы Ожиганова. Зоркин на эту роль вполне подходит, в «Сочи» он именно её и исполняет. Плюс он всю клубную систему прошёл и прекрасно знает, в какой хоккей играют в Петербурге. Думаю, он впишется и борозды не испортит. У СКА впереди непростой этап чемпионата, так что потери нужно восполнять, чтобы продолжать удерживать лидерство в лиге», — сказал Юдин «Чемпионату».
- 3 декабря 2022
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