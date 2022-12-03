The Hockey Writers: Георгиев — одна из причин того, что «Колорадо» — фаворит Кубка Стэнли

Североамериканский портал The Hockey Writers в своей статье назвал голкипера «Колорадо» Александра Георгиева одной из причин, по которой «Колорадо Эвеланш» всё ещё является фаворитом Кубка Стэнли.

«После того как прошлым летом голкипер Дарси Кемпер, завоевавший Кубок Стэнли, стал свободным агентом, решить, кто присоединится к Павлу Францоузу, стало приоритетом номер один для «Эвеланш». Александр Георгиев был выбран среди всех потенциальных голкиперов, и его игра свидетельствует о том, что генеральный менеджер Крис Макфарланд сделал правильный выбор, возлагая свои надежды на бывшего вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс».

Георгиев выглядит вратарём стартового состава «Колорадо». У него 11 побед в 15 играх, а по проценту отражённых бросков (92,2) он занимает девятое место среди вратарей, сыгравших не менее пяти игр в этом сезоне, и пятое — среди вратарей, сыгравших не менее 10 матчей.

Когда команда может похвастаться такими форвардами, как у «Колорадо», о том, кто играет в воротах, можно практически не думать. Возможность забросить больше, чем ваш соперник, расширяет ваши возможности для ошибок. Объедините мощное нападение с непроницаемой стеной в воротах, и вы получите очень сильную команду, которую нужно взломать», — говорится в статье.