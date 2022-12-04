Капризов вышел на третье место по продолжительности результативной серии в истории «Уайлд»
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В эти минуты на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимает «Анахайм Дакс». В настоящий момент в матче идёт овертайм, счёт — 4:4.
Российский нападающий «дикарей» Кирилл Капризов отметился забитой шайбой, которая позволила «Миннесоте» сравнять счёт и перевести встречу в овертайм.
Таким образом, форвард продлил свою результативную серию до 11 встреч, улучшив собственный личный рекорд.
Кроме того, Капризов вышел на чистое третье место по серии из результативных матчей — в истории клуба по 12 результативных матчей подряд проводили два хоккеиста — Микаэль Гранлунд в сезоне-2016/2017 и Кевин Фиала в сезоне-2021/2022.
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