Капризов вышел на третье место по продолжительности результативной серии в истории «Уайлд»

В эти минуты на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимает «Анахайм Дакс». В настоящий момент в матче идёт овертайм, счёт — 4:4.



Российский нападающий «дикарей» Кирилл Капризов отметился забитой шайбой, которая позволила «Миннесоте» сравнять счёт и перевести встречу в овертайм.



Таким образом, форвард продлил свою результативную серию до 11 встреч, улучшив собственный личный рекорд.



Кроме того, Капризов вышел на чистое третье место по серии из результативных матчей — в истории клуба по 12 результативных матчей подряд проводили два хоккеиста — Микаэль Гранлунд в сезоне-2016/2017 и Кевин Фиала в сезоне-2021/2022.