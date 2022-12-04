Гол Кирилла Капризова помог «Миннесоте» одержать победу над «Анахаймом»

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Анахайм Дакс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4 в серии послематчевых буллитов.

За хозяев забивали российский нападающий Кирилл Капризов, Кален Эддисон, Коннор Дьюар и Йоэль Эрикссон Эк. За гостей же отличились Райан Строум, Кэм Фаулер, Тревор Зеграс и Трой Терри.

Примечательно, что также Капризов реализовал свой буллит в послематчевой серии. В команде соперников играл российский защитник Дмитрий Куликов. На его счету одна голевая передача.

Таким образом, форвард продлил свою результативную серию до 11 встреч, улучшив собственный личный рекорд.