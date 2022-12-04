Гол Кирилла Капризова помог «Миннесоте» одержать победу над «Анахаймом»
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В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Анахайм Дакс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4 в серии послематчевых буллитов.
За хозяев забивали российский нападающий Кирилл Капризов, Кален Эддисон, Коннор Дьюар и Йоэль Эрикссон Эк. За гостей же отличились Райан Строум, Кэм Фаулер, Тревор Зеграс и Трой Терри.
Примечательно, что также Капризов реализовал свой буллит в послематчевой серии. В команде соперников играл российский защитник Дмитрий Куликов. На его счету одна голевая передача.
Таким образом, форвард продлил свою результативную серию до 11 встреч, улучшив собственный личный рекорд.
НХЛ - регулярный чемпионат
03 декабря 2022, суббота. 22:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 4
Б
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Эддисон (Фолиньо, Эрикссон Эк) – 04:37 (5x5) 1:1 Строум (Ватрано) – 08:13 (5x5) 2:1 Дьюар (Ривз, Шоу) – 15:04 (5x5) 2:2 Фаулер (Мактавиш, Зеграс) – 30:43 (5x4) 2:3 Зеграс (Терри, Куликов) – 39:00 (6x5) 3:3 Эрикссон Эк (Эддисон, Болди) – 45:26 (5x4) 3:4 Терри (Хенрик, Мактавиш) – 50:36 (5x4) 4:4 Капризов (Цуккарелло, Сперджен) – 57:25 (5x5) 5:4 Болди – 65:00 (ПБ)
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