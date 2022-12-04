Владимир Тарасенко забросил шестую шайбу в сезоне в матче с «Питтсбургом»

В эти минуты на стадионе «Пи-Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Сент-Луис Блюз».



На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче в пользу хозяев льда – 4:2.



На 29-й минуте матча российский нападающий Владимир Тарасенко с передач канадского нападающего Роберта Томаса и его соотечественника Колтона Парэйко забросил свою шестую шайбу в текущем сезоне.



Тарасенко проводит свой 22-й матч в текущем сезоне НХЛ. До этого у него было 17 результативных действий. На его счету также 12 голевых передач.



Также в этой игре отметился хет-триком из голевых передач другой российский форвард Евгений Малкин. А первый гол у гостей на счету у Павла Бучневича.

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