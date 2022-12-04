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Марнер превзошёл рекорд «Торонто» по результативной серии, установленный в прошлом веке

Марнер превзошёл рекорд «Торонто» по результативной серии, установленный в прошлом веке
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В эти минуты на стадионе «Амали-Арена» в Тампе проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Торонто Мэйпл Лифс».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче ничейный – 1:1.

На 26-й минуте матча счёт открыл канадский нападающий Митчелл Марнер с передачи Давида Кемпфе.

Марнер отметился не менее чем одним результативным действием в 19-м матче кряду в текущей регулярке, првезойдя клубный рекорд «кленовых листьев», который ранее делили Дэррил Ситтлер (18 матчей в сезоне-1977/1978) и Эдди Ольчик (18 матчей в сезоне-1988/1989).

На 28-й минуте матча российский нападающий Владислав Наместников с передач канадского нападающего Энтони Чирнелли и защитника из Словакии Эрика Чернака забросил свою первую шайбу в текущем сезоне. Он сравнял счёт.

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