Марнер превзошёл рекорд «Торонто» по результативной серии, установленный в прошлом веке

В эти минуты на стадионе «Амали-Арена» в Тампе проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Торонто Мэйпл Лифс».



На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче ничейный – 1:1.



На 26-й минуте матча счёт открыл канадский нападающий Митчелл Марнер с передачи Давида Кемпфе.



Марнер отметился не менее чем одним результативным действием в 19-м матче кряду в текущей регулярке, првезойдя клубный рекорд «кленовых листьев», который ранее делили Дэррил Ситтлер (18 матчей в сезоне-1977/1978) и Эдди Ольчик (18 матчей в сезоне-1988/1989).

На 28-й минуте матча российский нападающий Владислав Наместников с передач канадского нападающего Энтони Чирнелли и защитника из Словакии Эрика Чернака забросил свою первую шайбу в текущем сезоне. Он сравнял счёт.