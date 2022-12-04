Евгений Дадонов в 20-м матче забил вторую шайбу в сезоне

В эти минуты на льду на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором местный «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Монреаль Канадиенс». В настоящий момент в матче идёт второй период, счёт — 3:2 в пользу «Ойлерз».



На 34-й минуте встречи в составе «Монреаля» отличился 33-летний российский нападающий Евгений Дадонов.



Для россиянина эта забитая шайба стала второй в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ — ранее он отличался 16 ноября в матче с «Нью-Джерси Дэвилз».



Всего в нынешнем сезоне Евгений Дадонов принял участие в 20 встречах регулярного чемпионата НХЛ, набрав в них 3 (1+2) очка и заработав 8 минут штрафа.