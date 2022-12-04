Овечкин стал третьим российским игроком в истории НХЛ, сыгравшим 1300 матчей в лиге
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В Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» начался очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». На момент написания новости в матче проходит первый период.
Российский нападающий гостей Александр Овечкин проводит свой 1300-й матч в заокеанской лиге. Таким образом он стал третьим российским хоккеистом, кому покорилась отметка в такое количество матчей.
Лидером по количеству проведённых в лиге матчей среди россиян является Алексей Ковалёв. На его счету 1316 игр. На втором месте располагается Сергей Гончар, который сыграл 1301 матч.
Напомним, на счету Овечкина в нынешнем сезоне 13 заброшенных шайб и 12 результативных передач в 25 проведённых матчах.
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