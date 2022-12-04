Шайбы Наместникова и Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Торонто» в овертайме

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча проходила в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 4:3 после овертайма.
В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Росс Колтон, Алекс Киллорн, а также российские форварды Владислав Наместников и Никита Кучеров. Оба нападающих забросили по шайбе. Российский защитник Михаил Сергачёв записал на свой счёт результативную передачу.
У «Торонто» дублем отметился Митчелл Марнер, ещё одну шайбу забросил Вильям Нюландер.
Основное время матча закончилось вничью, 3:3. Шайба Алекса Киллорна в овертайме принесла победу хозяевам в этой встрече.
В параллельном матче «Нью-Йорк Рейнджерс» на своём поле уступил «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 2:5. Российский форвард Артемий Панарин записал на свой счёт две результативные передачи.
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