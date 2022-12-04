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Шайбы Наместникова и Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Торонто» в овертайме

Шайбы Наместникова и Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Торонто» в овертайме
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча проходила в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 4:3 после овертайма.

В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Росс Колтон, Алекс Киллорн, а также российские форварды Владислав Наместников и Никита Кучеров. Оба нападающих забросили по шайбе. Российский защитник Михаил Сергачёв записал на свой счёт результативную передачу.

У «Торонто» дублем отметился Митчелл Марнер, ещё одну шайбу забросил Вильям Нюландер.

Основное время матча закончилось вничью, 3:3. Шайба Алекса Киллорна в овертайме принесла победу хозяевам в этой встрече.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 декабря 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 3
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Марнер (Кемпф) – 25:18 (4x5)   1:1 Наместников (Чирелли, Чернак) – 27:40 (5x5)   1:2 Нюландер (Мэттьюс, Бантинг) – 36:50 (5x5)   2:2 Кучеров (Стэмкос, Перри) – 41:51 (5x4)   3:2 Колтон (Сергачёв, Перри) – 44:34 (5x4)   3:3 Марнер – 51:55 (5x4)   4:3 Киллорн – 60:33 (3x3)

В параллельном матче «Нью-Йорк Рейнджерс» на своём поле уступил «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 2:5. Российский форвард Артемий Панарин записал на свой счёт две результативные передачи.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 декабря 2022, воскресенье. 03:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 5
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Джонсон (Маккейб, Катчук) – 02:38 (5x5)   0:2 Кейн (Джонс, Доми) – 28:37 (5x3)   0:3 Доми (Джонс, Кейн) – 29:37 (5x4)   1:3 Зибанеджад (Фокс, Панарин) – 37:51 (5x4)   1:4 Рэддиш (Кейн, Доми) – 44:46 (5x4)   2:4 Крайдер (Зибанеджад, Панарин) – 57:15 (4x4)   2:5 Доми (Дикинсон, Маккейб) – 58:46 (en)
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