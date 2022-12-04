Голкипер «Сент-Луиса» получил 10-минутный дисциплинарный штраф, уходя на замену

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2.



В начале второго периода при счёте 4:1 в пользу хозяев площадки тренер гостей решил поменять вратаря. Вместо Джордана Биннингтона появился Томас Грайсс. В момент ухода со льда Биннингтон что-то высказал забившему до этого в его ворота гол Джейсону Цукеру, который в тот момент находился на скамейке запасных и улыбался. Арбитры расценили действия Биннингтона как подстрекательство и выписали ему 10-минутный дисциплинарный штраф.

ВИДЕО

Напомним, в составе победителей хет-триком отметился Каспери Капанен, ещё по разу отличились Брайан Раст, Джейсон Цукер и Сидни Кросби. Российский нападающий Евгений Малкин записал на свой счёт три результативные передачи.



У «Сент-Луиса» в этом матче забивали российские форварды Павел Бучневич и Владимир Тарасенко. Оба игрока записали на своё счёт по голу.