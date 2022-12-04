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Защитник «Миннесоты» идеально сыграл в отборе, исправив грубую ошибку Капризова

Защитник «Миннесоты» идеально сыграл в отборе, исправив грубую ошибку Капризова
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В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Анахайм Дакс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4 в серии послематчевых буллитов.

По ходу овертайма произошёл яркий эпизод на льду. В одной из атак хозяев российский нападающий Кирилл Капризов, находясь вблизи ворот соперника, совершил ошибку и отдал передачу назад. После этого началась мгновенная атака на ворота «Миннесоты». Игрок «Анахайма», начиная с середины площадки, выбегал один на один с вратарём соперника и готовился нанести удар, которым мог поставить точку в матче, однако в отчаянном броске защитник хозяев Джаред Сперджен в последний момент выбил шайбу из под клюшки соперника, чем спас свою команду.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, по ходу игры Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой.

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