Защитник «Миннесоты» идеально сыграл в отборе, исправив грубую ошибку Капризова

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Анахайм Дакс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4 в серии послематчевых буллитов.



По ходу овертайма произошёл яркий эпизод на льду. В одной из атак хозяев российский нападающий Кирилл Капризов, находясь вблизи ворот соперника, совершил ошибку и отдал передачу назад. После этого началась мгновенная атака на ворота «Миннесоты». Игрок «Анахайма», начиная с середины площадки, выбегал один на один с вратарём соперника и готовился нанести удар, которым мог поставить точку в матче, однако в отчаянном броске защитник хозяев Джаред Сперджен в последний момент выбил шайбу из под клюшки соперника, чем спас свою команду.

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Напомним, по ходу игры Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой.