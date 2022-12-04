Патрик Кейн набрал 1200-е очко в НХЛ, лишь один хоккеист в истории «Чикаго» имел больше

В Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Чикаго Блэкхоукс». Матч закончился победой гостей со счётом 5:2.

Американский нападающий «Чикаго» Патрик Кейн отметился тремя очками, забросив шайбу и отдав две результативные передачи. Таким образом, на счету форварда стало 1200 очков в 1130 матчах регулярных чемпионатов НХЛ. Это второй результат в истории клуба. Первое место по этому показателю удерживает легендарный нападающий «Чикаго» Стэн Микита c 1467 очками в 1394 играх.

В текущем сезоне Кейн принял участие в 23 матчах и набрал 20 очков — забросил четыре шайбы и отдал 16 результативных передач. Контракт форварда с клубом истекает по окончании этого сезона, и велика вероятность обмена Кейна в другой клуб перед дедлайном.