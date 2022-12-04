Патрик Кейн набрал 1200-е очко в НХЛ, лишь один хоккеист в истории «Чикаго» имел больше

В Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Чикаго Блэкхоукс». Матч закончился победой гостей со счётом 5:2.
Американский нападающий «Чикаго» Патрик Кейн отметился тремя очками, забросив шайбу и отдав две результативные передачи. Таким образом, на счету форварда стало 1200 очков в 1130 матчах регулярных чемпионатов НХЛ. Это второй результат в истории клуба. Первое место по этому показателю удерживает легендарный нападающий «Чикаго» Стэн Микита c 1467 очками в 1394 играх.
В текущем сезоне Кейн принял участие в 23 матчах и набрал 20 очков — забросил четыре шайбы и отдал 16 результативных передач. Контракт форварда с клубом истекает по окончании этого сезона, и велика вероятность обмена Кейна в другой клуб перед дедлайном.
- 4 декабря 2022
-
09:49
-
09:36
-
09:08
-
08:55
-
08:40
-
08:16
-
07:56
-
07:24
-
06:51
-
06:39
-
06:38
-
06:26
-
06:09
-
05:42
-
04:47
-
04:46
-
04:41
-
04:27
-
03:40
-
01:07
-
01:02
- 3 декабря 2022
-
23:37
-
23:01
-
22:45
-
22:40
-
22:10
-
21:47
-
21:16
-
20:51
-
20:00
-
19:47
-
19:15
-
18:49
-
18:34
-
17:59