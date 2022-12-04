Передача Кузнецова не спасла «Вашингтон» от второго поражения подряд в матче с «Калгари»

В Калгари на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Калгари Флэймз» и «Вашингтон Кэпиталз». Матч закончился победой хозяев со счётом 5:2.

Тремя очками отметился форвард «Калгари» Адам Ружичка, он забросил шайбу и отдал две результативные передачи. Дублем отметился нападающий «Флэймз» Эндрю Манджапане. Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов записал на свой счёт результативную передачу. Александр Овечкин очков не набрал, отметившись одним броском по воротам. Отметим, травму в конце второго периода получил основной голкипер «Вашингтона» Дарси Кемпер.

«Вашингтон» потерпел второе поражение подряд и 6 декабря встретится на выезде с «Эдмонтон Ойлерз».