Никита Задоров снова провёл эффектный силовой приём в матче с «Вашингтоном»

В Калгари на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Калгари Флэймз» и «Вашингтон Кэпиталз». Матч закончился победой хозяев со счётом 5:2.

В одном из эпизодов матча российский защитник «Калгари» Никита Задоров провёл жёсткий силовой приём против хоккеиста «Вашингтона» Ника Дженсена. Россиянин встретил соперника в центральном круге вбрасывания и мощным движением плеча опрокинул оппонента на лёд.

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Отметим, что в прошлом матче с «Вашингтоном» Задоров отметился зубодробительным силовым приёмом на первой минуте встречи против российского нападающего «Кэпиталз» Александра Овечкина. Эти силовые приёмы были проведены по правилам и не привели к удалениям.

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