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Гол Свечникова помог «Каролине» обыграть «Лос-Анджелес» на чужом льду

Гол Свечникова помог «Каролине» обыграть «Лос-Анджелес» на чужом льду
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В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Лос-Анджелес Кингз» и «Каролиной Харрикейнз». Матч закончился уверенной победой гостей со счётом 4:2.

Заброшенной шайбой отметился форвард «ураганов» Андрей Свечников. Отметим, что сделал он это в сольном проходе и благодаря рикошету от защитника «Кингз».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Отметим два очка Мартина Нечаса и Брента Бёрнса. Российский голкипер «Каролины» Пётр Кочетков отразил 31 бросок.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 декабря 2022, воскресенье. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
2 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Шей (Мартинук, Фаст) – 04:01 (5x5)   0:2 Нечас (Бёрнс, Ноэсен) – 19:41 (5x4)   0:3 Ахо (Нечас, Джарвис) – 34:11 (5x5)   1:3 Калиев (Дано, Дурзи) – 49:31 (5x4)   1:4 Свечников (Бёрнс, Песке) – 52:10 (5x5)   2:4 Фагемо (Лизотт, Рой) – 57:25 (5x5)

В Сиэтле на стадионе «Климат Пледж-Арена» прошёл матч между «Сиэтл Кракен» и «Флоридой Пантерз». Победу в матче одержали гости со счётом 5:1.

Дублем отметился нападающий «пантер» Картер Вераге. Два очка набрал Мэттью Ткачук. Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский участия в матче не принимал.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 декабря 2022, воскресенье. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
1 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Вераге (Беннетт, Стаал) – 13:00 (5x5)   0:2 Вераге (Монтур, Ткачук) – 13:26 (5x4)   1:2 Макканн (Эберле) – 21:53 (5x5)   1:3 Ткачук (Экблад, Беннетт) – 25:51 (5x4)   1:4 Хепониеми (Стаал, Ломберг) – 47:49 (5x5)   1:5 Форслинг (Беннетт, Луостаринен) – 53:02 (5x4)

В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл матч между «Ванкувер Кэнакс» и «Аризоной Койотс». Победу в овертайме праздновали хозяева со счётом 3:2 ОТ.

Дублем отметился капитан «косаток» Бо Хорват. Два очка на счету Элиаса Петтерссона. Российские нападающие «Ванкувера» Илья Михеев и Андрей Кузьменко очков не набрали.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 декабря 2022, воскресенье. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
3 : 2
ОТ
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Фишер (О'Брайен, Вялимяки) – 11:22 (5x5)   1:1 Хорват (Петтерссон, Хьюз) – 16:49 (5x4)   1:2 Чикран (Гостисбер, Маччелли) – 21:52 (5x4)   2:2 Бёзер (Петтерссон) – 51:48 (5x5)   3:2 Хорват (Хьюз, Миллер) – 64:09 (4x3)
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