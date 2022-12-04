Гол Свечникова помог «Каролине» обыграть «Лос-Анджелес» на чужом льду

В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Лос-Анджелес Кингз» и «Каролиной Харрикейнз». Матч закончился уверенной победой гостей со счётом 4:2.
Заброшенной шайбой отметился форвард «ураганов» Андрей Свечников. Отметим, что сделал он это в сольном проходе и благодаря рикошету от защитника «Кингз».
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Отметим два очка Мартина Нечаса и Брента Бёрнса. Российский голкипер «Каролины» Пётр Кочетков отразил 31 бросок.
В Сиэтле на стадионе «Климат Пледж-Арена» прошёл матч между «Сиэтл Кракен» и «Флоридой Пантерз». Победу в матче одержали гости со счётом 5:1.
Дублем отметился нападающий «пантер» Картер Вераге. Два очка набрал Мэттью Ткачук. Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский участия в матче не принимал.
В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл матч между «Ванкувер Кэнакс» и «Аризоной Койотс». Победу в овертайме праздновали хозяева со счётом 3:2 ОТ.
Дублем отметился капитан «косаток» Бо Хорват. Два очка на счету Элиаса Петтерссона. Российские нападающие «Ванкувера» Илья Михеев и Андрей Кузьменко очков не набрали.
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