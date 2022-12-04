Игрок «Торонто» специально швырнул шайбу в сторону лица Кучерова, спровоцировав потасовку

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:3 в овертайме.

В концовке второго периода российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров толкнул на борт защитника гостей Джастина Холла, судья зафиксировал нарушение правил. Сразу после остановки игры нападающий «Торонто» Вильям Нюландер швырнул шайбу в направлении Кучерова, якобы таким образом пытаясь передать её лайнсмену. Шайба едва не попала Кучерову в лицо, пролетев в сантиметрах над головой. Россиянину такой трюк шведа не понравился, и завязалась потасовка, по итогам которой по две минуты за грубость получили Михаэль Бантинг и Эрик Чернак.

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Отметим, Кучеров в прошедшей игре отметился заброшенной шайбой.