«Очень жду дебют в КХЛ». Мирошниченко — о возможном участии в матче с «Трактором»

Нападающий «Омских Ястребов» Иван Мирошниченко прокомментировал возможный дебют в КХЛ в составе омского «Авангарда» в матче с «Трактором». Хоккеист рассказал о тренировках с основной командой.

«Ощущения суперские, всегда приятно тренироваться с мастерами. Атмосфера, упражнения — всё супер. Пока с главным тренером особо не разговаривали насчёт моих задач в команде, но понятно, что от меня в первую очередь ждут хорошей игры и набранных очков. Всё-таки все всё понимают, смотрят мои медицинские показатели, и как я выгляжу на льду, и от этого уже отталкиваются.

Очень жду дебют в КХЛ. Это будет радостное событие для меня и моей семьи. Ждал очень долго этого вызова, определённо это хороший шаг к цели», — цитирует Мирошниченко пресс-служба «Авангарда».

Напомним, в марте у Мирошниченко была диагностирована лимфома Ходжкина — опухолевое заболевание лимфатической системы. Игрок проходил лечение в Германии. В начале июня он закончил курс лечения и вернулся к тренировкам в середине октября. Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец после победы в матче с ЦСКА анонсировал дебют молодого нападающего Ивана Мирошниченко в КХЛ в матче с «Трактором». Встреча пройдёт в Омске 4 декабря, начало матча — в 14:00 мск.

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