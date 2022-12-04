«Идеальный выбор момента для броска». Мюррей — о заброшенной шайбе Кучерова

Голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Мэтт Мюррей рассказал, что не видел момент голевого броска российского нападающего «Тампа-Бэй» Никиты Кучерова. Вратарь отметил чётко выверенный момент, который подобрал россиянин, чтобы поразить ближний угол ворот.
«Идеальный выбор момента для броска — вот что делает Кучерова таким опасным игроком. Как только Перри закрыл мне обзор, он бросил шайбу точно в ближний угол. Я действительно не видел момент броска», — цитирует Мюррея официальный сайт НХЛ.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
В текущем сезоне на счету Кучерова 24 матча, в которых нападающий набрал 36 очков — забросил 11 шайб и отдал 25 результативных передач. В прошедшем матче 29-летний россиянин отметился заброшенной шайбой, нанеся по воротам соперника два броска.
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