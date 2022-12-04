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Главному тренеру «Чикаго» разбили голову шайбой в матче с «Рейнджерс»

Главному тренеру «Чикаго» разбили голову шайбой в матче с «Рейнджерс»
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В Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Чикаго Блэкхоукс». Матч закончился победой гостей со счётом 5:2.

В одном из эпизодов матча шайба угодила в голову главному тренеру «Чикаго» Люку Ричардсону. Защитник гостей выбрасывал шайбу из зоны, но рикошетом от клюшки соперника она угодила точно в голову главному тренеру «Блэкхоукс». После небольшой паузы игра продолжилась, а Ричардсон продолжил останавливать кровотечение полотенцем на скамейке гостей.

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Фото: кадр трансляции

«Чикаго» прервал серию из восьми поражений. В прошедшем матче нападающий «Блэкхоукс» Патрик Кейн набрал своё 1200-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ, ворвавшись в 50 лучших бомбардиров в истории лиги.

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