The Athletic – о голе Капризова в концовке: он выглядел как одержимый

Издательство The Athletic отметило гол российского нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова в матче с «Анахайм Дакс» (5:4 бул.). Россиянин сравнял счёт за две с половиной минуты до конца третьего периода броском в касание с передачи Матса Цукарелло.
«У русской суперзвезды сейчас лучшая по продолжительности серия в карьере, и в последнем периоде он выглядел как одержимый. Было похоже на то, что он просто не позволит «дикарям» проиграть. Его гол – в касание с пятачка – ждали все на арене», — написали в The Athletic.
В прошедшем матче Капризов набрал одно очко и продлил свою рекордную результативную серию до 11 матчей. Помимо этого, россиянин вышел на чистое третье место по серии из результативных матчей в истории клуба. По 12 результативных матчей подряд проводили два хоккеиста — Микаэль Гранлунд в сезоне-2016/2017 и Кевин Фиала в сезоне-2021/2022.
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