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Радулов пропустит третью игру подряд и не примет участия в матче с московским «Динамо»

Радулов пропустит третью игру подряд и не примет участия в матче с московским «Динамо»
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Исполняющий обязанности главного тренера «Ак Барса» Юрий Бабенко сообщил, что нападающий казанского клуба Александр Радулов не примет участия в матче с московским «Динамо». Встреча пройдёт сегодня и начнётся в 17:00 мск.

«Если все будут здоровы, то изменений в составе по сравнению с прошлым матчем не будет. Радулов? Надеемся, что он поправится в ближайшее время. Сегодня точно не сыграет.

Что ждать от матча с «Динамо»? Приблизительно ждём того же рисунка игры. «Динамо» на протяжении всего сезона демонстрирует примерно то же, что и «Локомотив». Если мы сыграем так же, как и против «Локомотива», то будут хорошие шансы на победу», — цитирует Бабенко пресс-служба клуба.

Радулов пропустит третий матч подряд из-за небольшого повреждения. После 36 матчей текущего Фонбет Чемпионата КХЛ «Ак Барс» занимает седьмую строчку в таблице Восточной конференции.

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