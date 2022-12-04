Коваленко: текущий календарь в КХЛ близок к оптимальному, турнир получается напряжённым

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко высказался за сохранение текущего календаря КХЛ, в котором команды сыграют по 68 матчей. Экс-нападающий считает, что многое изменилось в подходе к тренировочному процессу со времён советского хоккея.

«Мне посчастливилось застать те времена — в ЦСКА Виктора Васильевича Тихонова. Мы действительно очень много тренировались, сидели на сборах фактически 10 месяцев в году. Это давало результат, какие-то моменты исполняли в играх с закрытыми глазами. Но с тех пор многое изменилось. Посмотрите на новые принципы летней подготовки — ушла большая часть беговой и атлетической работы на износ, кондиции набираются, например, через велотренажёры. Как следствие, ребята играют до 35-37 лет, по 100 матчей за сезон, без особых травм.

На мой взгляд, нынешний формат в КХЛ близок к оптимальному. Посмотрите, каким напряжённым получается турнир, сколько в нём сюрпризов, подъёмов и падений команд. Для болельщиков это отличное зрелище. Другое дело, что меняются принципы работы тренеров. Одним из решающих факторов становится предсезонная подготовка, а также умение перестроить команду уже по ходу чемпионата, что называется, в ручном режиме. Те команды, которые сегодня возглавляют таблицу, очень хорошо поработали именно летом. И спадов у них — минимум.

Наши хоккейные ветераны хотят вернуть прежний календарь? Мне кажется, опыт наших легенд поможет в молодёжном хоккее. Вспоминаю, как с нами, 18-летними, возился на тренировках Виктор Васильевич Тихонов, как водил за руку и объяснял, кто и как должен действовать в большинстве, равных составах и меньшинстве. Для нашего поколения это был бесценный опыт! Поэтому идея о сокращении количества матчей, наверное, актуальна для МХЛ. Вот там можно проводить чемпионат в формате, близком к временам СССР, — по 40-50 матчей. Увеличение времени для тренировочного процесса под руководством лучших тренеров страны поможет развитию молодёжи, которая начнёт подходить к КХЛ в более подготовленном состоянии. Это станет плюсом и для клубов, и для Лиги, и для сборных страны», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.ru.

Напомним, ранее несколько ветеранов отечественного хоккея высказывались за возвращение прежнего календаря КХЛ с 50 играми. В частности олимпийский чемпион Александр Пашков предлагал вернуть четыре паузы в календаре на соревнования сборных.