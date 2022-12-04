Игрок «Ванкувера» Шенн вышел на первое место по силовым приёмам защитников в истории НХЛ

В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл матч между «Ванкувер Кэнакс» и «Аризоной Койотс». Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 3:2 ОТ.

Защитник «Ванкувера» Люк Шенн выполнил в матче шесть силовых приёмов и довёл общее число хитов за карьеру в лиге до 2947. Таким образом, Шенн вышел на первое место в истории НХЛ по этому показателю среди игроков обороны. Предыдущий рекорд принадлежал защитнику Бруксу Орпику, выполнившему 2946 силовых приёмов.

Отметим, что данная статистика начала учитываться лигой лишь с 2005 года. Текущим лидером среди всех хоккеистов НХЛ является нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Кэл Клаттербак, проведший 3647 силовых приёмов. Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин расположился на четвёртом месте с 3355 силовыми приёмами.

В текущем сезоне на счету Шенна 101 силовой приём в 24 матчах за «Ванкувер». 33-летний защитник записал на свой счёт 8 (2+6) очков и 37 минут штрафного времени при показателе полезности «+9».