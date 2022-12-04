Овечкин — 14-й игрок в истории НХЛ, сыгравший 1300 матчей за один клуб

В Калгари на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Калгари Флэймз» и «Вашингтон Кэпиталз». Матч закончился победой хозяев со счётом 5:2.



Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин принял участие в своём 1300-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин стал 14-м хоккеистом в истории лиги, сыгравшим минимум 1300 матчей за один клуб.

Больше игр за один клуб на сегодня провели Горди Хоу («Детройт», 1687), Патрик Марло («Сан-Хосе», 1607), Никлас Лидстрём («Детройт», 1564), Алекс Дельвеккио («Детройт», 1550), Шейн Доун («Виннипег», «Финикс», «Аризона», 1540), Рэй Бурк («Бостон», 1518), Стив Айзерман («Детройт», 1514), Майк Модано («Миннесота», «Даллас», 1459), Джонни Бьюсик («Бостон», 1436), Стэн Микита («Чикаго», 1396), Джо Сакик («Квебек», «Колорадо», 1378), Хенрик Седин («Ванкувер», 1330), Даниэль Седин («Ванкувер», 1306).

Отметим, что с начала своей карьеры в НХЛ в 2005 году Овечкин по различным причинам пропустил лишь 47 матчей «Вашингтона» в регулярных чемпионатах (3,6% от общего числа проведённых игр).