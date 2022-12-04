Дубль Буше помог «Авангарду» крупно обыграть «Трактор» дома

В Омске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Авангард» принимал «Трактор». Победу со счётом 5:1 (1:1, 3:0, 1:0) одержали хозяева.

На 17-й минуте первого периода счёт в матче открыл нападающий омичей Арсений Грицюк с передач Семёна Чистякова и Сергея Толчинского. На последней минуте первого периода счёт сравнял Антон Бурдасов с передач Роба Хэмилтона и Алексея Бывальцева.

На шестой минуте второго периода вновь вывел хозяев вперёд Павел Дедунов с передачи Никита Михайлова. В конце второго периода Рид Буше и Арсений Грицюк сделали счёт 4:1.

На первой минуте третьего периода пятую шайбу в ворота гостей забросил Рид Буше с передачи Корбана Найта.

Следующий матч «Авангард» проведёт дома с «Салаватом Юлаевым». «Трактор» отправится в гости к «Сибири».