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Дубль Буше помог «Авангарду» крупно обыграть «Трактор» дома

Дубль Буше помог «Авангарду» крупно обыграть «Трактор» дома
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В Омске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Авангард» принимал «Трактор». Победу со счётом 5:1 (1:1, 3:0, 1:0) одержали хозяева.

На 17-й минуте первого периода счёт в матче открыл нападающий омичей Арсений Грицюк с передач Семёна Чистякова и Сергея Толчинского. На последней минуте первого периода счёт сравнял Антон Бурдасов с передач Роба Хэмилтона и Алексея Бывальцева.

На шестой минуте второго периода вновь вывел хозяев вперёд Павел Дедунов с передачи Никита Михайлова. В конце второго периода Рид Буше и Арсений Грицюк сделали счёт 4:1.

На первой минуте третьего периода пятую шайбу в ворота гостей забросил Рид Буше с передачи Корбана Найта.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 декабря 2022, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
5 : 1
Трактор
Челябинск
1:0 Грицюк (Чистяков, Толчинский) – 16:21 (5x4)   1:1 Бурдасов (Хэмилтон, Бывальцев) – 19:16 (5x4)   2:1 Дедунов (Михайлов) – 25:20 (5x5)   3:1 Буше (Ярош, Ткачёв) – 36:54 (5x4)   4:1 Грицюк (Толчинский, Беляков) – 37:58 (5x5)   5:1 Буше (Найт) – 40:40 (5x4)

Следующий матч «Авангард» проведёт дома с «Салаватом Юлаевым». «Трактор» отправится в гости к «Сибири».

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