«Барыс» дважды забросил в концовке и вырвал победу у «Салавата Юлаева»

В Астане завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Местный «Барыс» играл на своём льду с уфимским «Салаватом Юлаевым». Победу со счётом 2:1 (0:1, 0:0, 2:0) одержали хозяева.

На 13-й минуте первого периода счёт открыл форвард гостей Александр Кадейкин с передачи Павла Коледова.

Во втором периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На 17-й минуте третьего периода форвард «Барыса» Аркадий Шестаков сумел сравнять счёт с передач Адиля Бекетаева и Джесси Грэма. За 48 секунд до конца третьего периода победу хозяевам принёс Егор Петухов с передачи Джесси Грэма.

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В следующем матче «Барыс» встретится дома с казанским «Ак Барсом». «Салават Юлаев» сыграет в Омске с местным «Авангардом».