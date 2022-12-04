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«Барыс» дважды забросил в концовке и вырвал победу у «Салавата Юлаева»

«Барыс» дважды забросил в концовке и вырвал победу у «Салавата Юлаева»
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В Астане завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Местный «Барыс» играл на своём льду с уфимским «Салаватом Юлаевым». Победу со счётом 2:1 (0:1, 0:0, 2:0) одержали хозяева.

На 13-й минуте первого периода счёт открыл форвард гостей Александр Кадейкин с передачи Павла Коледова.
Во втором периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На 17-й минуте третьего периода форвард «Барыса» Аркадий Шестаков сумел сравнять счёт с передач Адиля Бекетаева и Джесси Грэма. За 48 секунд до конца третьего периода победу хозяевам принёс Егор Петухов с передачи Джесси Грэма.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 декабря 2022, воскресенье. 14:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
2 : 1
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Кадейкин (Коледов) – 12:15 (5x4)   1:1 Шестаков (Бекетаев, Грэм) – 56:11 (5x4)   2:1 Петухов (Грэм) – 59:12 (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче «Барыс» встретится дома с казанским «Ак Барсом». «Салават Юлаев» сыграет в Омске с местным «Авангардом».

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