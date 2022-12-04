Лукоянов — об отставке Знарка: сначала подумал, что болельщики прикалываются

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов рассказал, как узнал об отставке с поста главного тренера казанцев Олега Знарка и о том, изменилось ли что-то в команде после ухода 59-летнего специалиста.
«После игры мне прислали картинку об отставке Знарка. Я подумал, что болельщики прикалываются так. Спросил в клубе. Удивился, что это случилось после победы. С «Локомотивом» мы провели один из лучших матчей в сезоне. Все были удивлены, но такова жизнь спортсмена. Всё может измениться в любой момент.
О положительных моментах сейчас не стоит говорить. В этот момент нужно стать ещё сплочённее. Играть и за себя, и за него. О тактических изменениях сейчас говорить рано. Всё осталось по-прежнему, кардинально сразу менять не будут. У нас опытная и взрослая команда, результат зависит от каждого. Нужно просто делать свою работу», — приводит слова Лукоянова «РИА Новости».
После 36 матчей казанский клуб набрал 38 очков и находится на седьмом месте в таблице Восточной конференции.
- 4 декабря 2022
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