Главный тренер «Торпедо» Ларионов: «Сибирь» была более «lucky» в концовке и овертайме

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов подвёл итог матча с «Сибирью» (2:3 ОТ) и рассказал о пропущенном голе в овертайме.

«Интересный, сложный матч. К сожалению, побеждает всего одна команда. Ошибки, которые были совершены, обернулись против нас негативно. Мы довольны тем, что возвращаемся в наш часовой пояс с тремя очками из поездки. Хотелось бы два очка сегодня, но «Сибирь» была более «lucky» в концовке и овертайме.



Делали ставку на хороший первый период? Мы ставку делаем на три периода, не только на первый. Для нас начало всегда играет большую роль. Понимали, что на самом деле сложная поездка во всех отношениях. И понимали, что «Сибирь» дома играет агрессивно, начинает хорошо. Для нас задачей №1 был контроль шайбы, правильное распоряжение шайбой, движение игроков. Нельзя ребят упрекнуть в том, что они не хотели, они играли хороший хоккей, могли повести в счёте во втором периоде. В этом есть изюминка игры: не забиваешь ты — забивают тебе.



Удаления во втором периоде? Можно говорить всё, что угодно, о судействе. Я не хотел бы комментировать. Но так в этом мире работает: когда ты получаешь три удаления подряд, то арбитры ищут возможность сделать так, чтобы было справедливо с обеих сторон. Они дали три удаления: можно их оспаривать, можно не оспаривать. Потом судьи свистки закрыли в своих карманах, не доставали всю игру.



Гол в овертайме? Тактическая ошибка. Я ребятам сразу сказал после игры, что хоккей — игра ошибок. Кто-то где-то недосмотрел, кто-то где-то неправильно расположился. Мы получили импульс надежды после забитого гола 6 на 5. И в этом плане ты надеешься, что это перенесётся на овертайм. Поэтому называется «sudden death» — когда ты умираешь внезапно. И на пятой или шестой секунде пропустить такой гол — очень обидно.



Азарта и энтузиазма не хватало после Дальнего Востока? Когда ты заканчиваешь серию и начинаешь перемещаться из одного часового пояса в другой, ты пытаешься аккумулировать любой пучок энергии, чтобы выложить всё в этом матче. Надо собрать энергию, выходя на сложнейший график, который мы заканчиваем перед перерывом. В этом непростом календаре мы играем прилично, набираем очки, идём по графику. Сложно играть большое количество матчей за короткий отрезок. Ожидать сумасшедшего темпа каждой игре не так просто.



Ошибка Кульбакова? Трудно сказать по истечении матча. Надо посмотреть момент, я не понял, как там шайба оказалась, что он выбил её в угол. Не хочу упрекнуть вратаря, потому что он особая личность, которая нуждается в заботе, любви. Если бы забили на гол больше — выиграли бы мы, и все ошибки были бы забыты», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.