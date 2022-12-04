Мирошниченко: главная цель — играть в НХЛ до конца жизни, как Саня Овечкин
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Нападающий «Авангарда» Иван Мирошниченко после победы над «Трактором» рассказал о своей главной цели.
«Не чувствую особо разницы между КХЛ и Вышкой. Никто тут не бежит сломя голову, все мастеровитые ребята.
Давит ли на меня внимание? Да нет, главное свои ожидания оправдать и достичь целей, которые я перед собой поставил. Первоначально — закрепиться в составе. Самая главная цель — это в НХЛ попасть и там играть до конца жизни, как Саня Овечкин и другие звезды», — передаёт слова Мирошниченко корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
После победы «Авангард» располагается на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги с 45 очками в активе. Следующий матч омичи проведут дома с «Салаватом Юлаевым».
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