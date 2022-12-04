Ларионов рассказал о состоянии Яна, которому шайба разбила лицо

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов рассказал о состоянии игрока клуба Денниса Яна после того, как шайба разбила лицо нападающему нижегородцев.

«Состояние Денниса Яна? Его увезли в госпиталь, я пока не получил информацию. Думаю, на пути в аэропорт и в самолёте мы поймём степень тяжести его травмы. Но пока не могу спекулировать.



Мы забили первый раз за шесть матчей в большинстве? Серьёзно? Это не может не радовать. Здесь вопрос заключается в исполнении и в мастерстве. В НХЛ играют хоккеисты с огромными контрактами, но не могут забить по 6–7 матчей, то в нашей ситуации мы не бьём тревогу. Мы работаем, будем улучшать. Найдём внутренние ресурсы, пара игроков подтянется после травм. Думаю, вернёмся на ту позицию, где мы были шесть игр назад.



Карьера Кручинина? Я очень рад за Круча. Он проводит выдающуюся первую половину. Но не сомневаюсь, что будет более крутая, по его фамилии, ещё круче, вторая половина с плей-офф. Интересный парень, незаурядный хоккеист и хороший человек — это основные качества, которыми мы мерим ребят, которые приходят в команду. Сегодня у него был особенный матч: я ему сказал, что здесь незаконченное дело, там, где тебя недооценили, надо будет показать свой лучший хоккей. Одна передача, надо бы ещё гол — но мы ещё вернёмся», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.