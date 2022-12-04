Гатиятулин: наверное, с «Авангардом» не нужно столько удаляться. Опять подвела дисциплина

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от «Авангарда» (1:5).
«Игра в неравных составах решила исход матча. Также опять игровая дисциплина подвела, столько удаляться с такой командой, как «Авангард», наверное, не нужно. В меньшинстве сегодня стали чуть прижиматься, открыли линии для передач игрокам «Авангарда».
Хороший отрезок во втором периоде? Да, местами было то, что мы просим: играть более активно, агрессивно. Были хорошие моменты в игре, выходы к воротам соперника. Но надо лучше действовать в завершении. Поможет ли пауза преодолеть кризис? До паузы у нас ещё два матча, мы будем делать всё, чтобы поправить ситуацию, а в паузе уже отработаем моменты по физике, тактике», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 4 декабря 2022
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