Кравец о 5:1 с «Трактором»: нельзя сказать, что мы порвали эту команду

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец рассказал о победе над «Трактором» (5:1).

«Отыграли очень уверенно и победили, но в действительности нельзя сказать, что мы порвали эту команду со счетом 5:1. Такой был напряженный первый период, начало второго. И я рад, что именно задел на победу осуществило четвертое звено. Никита Михайлов отобрал шайбу, отдал — забили. Даже на скамейке почувствовали дух победителей, ребята воспряли, начали лучше работать. Затем заработали удаление, забили голы. Арсений Грицюк сыграл лучший матч, на мой взгляд», — передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

После победы «Авангард» располагается на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги с 45 очками в активе. Следующий матч омичи проведут дома с «Салаватом Юлаевым».