Шарипзянов: за таблицей КХЛ слежу. «Авангард» хочет начать плей-офф дома

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов после победы над «Трактором» (5:1) оценил игру голкипера клуба, Василия Демченко, и рассказал, что следит за турнирной таблицей.
«Не хочу сглазить Демченко, но он очень часто тащит нас в те моменты, когда счёт скользкий. Это придаёт уверенности. Мы переходим в атаку и забиваем свои голы в том же большинстве. За турнирной таблицей, конечно, слежу — сегодня вот все наши конкуренты играют. Они побеждают, мы побеждаем, поэтому пока не удаётся подняться в таблице, но всё ещё впереди. Мы хотим начать плей-офф дома, да и надо догонять «Магнитку» с «Автомобилистом», — сказал Шарипзянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
После победы «Авангард» располагается на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ с 45 очками в активе.
- 4 декабря 2022
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