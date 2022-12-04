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Фетисов отреагировал на возвращение Билялетдинова в тренерский штаб «Ак Барса»

Фетисов отреагировал на возвращение Билялетдинова в тренерский штаб «Ак Барса»
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Обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов прокомментировал возвращение Зинэтулы Билялетдинова в тренерский штаб «Ак Барса».

«Удачи Зинэтуле Хайдяровичу! Мы с ним вместе прошли значительную часть жизни. Он успешный профессионал и ответственный человек. Видимо, его не просто так в очередной раз привлекли к работе. Хочу пожелать ему только удачи», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, 2 декабря «Ак Барс» отправил Знарка в отставку с поста главного тренера. Казанский клуб набрал 38 очков за 36 сыгранных матчей и занимает седьмую строчку в таблице Восточной конференции КХЛ. Исполняющим обязанности главного тренера «Ак Барса» сейчас является Юрий Бабенко.

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