Нападающий «Сибири» Пьянов рассказал о своей шайбе после ошибки голкипера «Торпедо»

Нападающий «Сибири» Валентин Пьянов прокомментировал победу в матче с «Торпедо» (3:2 ОТ).
«Эпизод с заброшенной шайбой? Я на него (голкипера «Торпедо». — Прим. «Чемпионата») пару раз уже бежал в этой игре, и он выкидывал шайбу. Сейчас я просто до конца побежал, и он где-то ошибся. Просто ошибка в передаче, ничего больше.
Ларионов ставит НХЛовский хоккей? У команды интересный хоккей, быстрый пас, короткие передачи. Против такой команды на самом деле тяжело играть, они очень много двигаются, неожиданные передачи. Довольно-таки интересный хоккей.
Не ожидали такой игры от «Торпедо»? Мы с ними летом играли, примерно понимали, в какой хоккей они играют. Просто где-то сами удалялись, за счёт этого они инициативу забрали. Потом мы повернули на свою сторону и чуть полегче стало.
Второй период провели также, как «Торпедо» первый? Нам надо исправляться. У нас было три удаления в первом периоде. Нам надо было исправляться, идти вперёд. Мы для этого в хоккее, чтобы менять свои плохие стороны на хорошие.
Много отскоков? Мало лезем туда и от этого где-то не добиваем все те отскоки. Будем работать, мы и так над этим много работаем, значит, надо ещё усерднее продолжать в том же духе», — передаёт слова Пьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
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