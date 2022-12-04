Новичок СКА Зоркин подрался в первом же матче за клуб
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В эти минуты в Мытищах проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Местный «Куньлунь» принимает на своём льду питерский СКА. После второго периода счёт 3:0 в пользу хозяев.
Новичок СКА защитник Никита Зоркин подрался в первом же матче за новый клуб. В конце первого периода он сцепился с игроком обороны «Куньлуня» Райаном Спроулом.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Напомним, Зоркин перешёл в СКА накануне, 3 декабря из хоккейного клуба «Сочи». В обратном направлении отправился защитник Никита Ващенко.
Сезон-2021/2022 и начало текущего чемпионата Зоркин провёл в «Сочи». Он набрал 12 (4+8) очков в 63 матчах за «леопардов».
Новость по темеВ СКА перешёл защитник «Сочи» Никита Зоркин
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