Новичок СКА Зоркин подрался в первом же матче за клуб

В эти минуты в Мытищах проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Местный «Куньлунь» принимает на своём льду питерский СКА. После второго периода счёт 3:0 в пользу хозяев.

Новичок СКА защитник Никита Зоркин подрался в первом же матче за новый клуб. В конце первого периода он сцепился с игроком обороны «Куньлуня» Райаном Спроулом.

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Напомним, Зоркин перешёл в СКА накануне, 3 декабря из хоккейного клуба «Сочи». В обратном направлении отправился защитник Никита Ващенко.

Сезон-2021/2022 и начало текущего чемпионата Зоркин провёл в «Сочи». Он набрал 12 (4+8) очков в 63 матчах за «леопардов».