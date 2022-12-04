ЦСКА одержал волевую победу над «Сочи», продлив серию поражений южан

В Сочи завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Местный «Сочи» принимал ЦСКА. Победу со счётом 4:2 (1:0, 1:2, 2:0) одержали гости.
В конце первого периода счёт открыл нападающий ЦСКА Андрей Светлаков.
На 36-й секунде второго периода счёт сравнял Брэндон Гормли с передачи Никиты Точицкого. Спустя пять минут вывел «Сочи» вперёд Дмитрий Завгородний с передачи Никиты Точицкого. На 16-й минуте периода восстановил равенство в счёте Тахир Мингачёв с передач Матвея Гуськова и Семёна Панкратова.
На 17-й минуте третьего периода вывел ЦСКА вперёд Андрей Светлаков. Точку в матче поставил Михаил Григоренко.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Следующий матч «Сочи» проведёт в гостях у «Нефтехимика» 6 декабря. ЦСКА сыграет дома с «Торпедо» 7 декабря.
- 4 декабря 2022
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