ЦСКА одержал волевую победу над «Сочи», продлив серию поражений южан

В Сочи завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Местный «Сочи» принимал ЦСКА. Победу со счётом 4:2 (1:0, 1:2, 2:0) одержали гости.

В конце первого периода счёт открыл нападающий ЦСКА Андрей Светлаков.

На 36-й секунде второго периода счёт сравнял Брэндон Гормли с передачи Никиты Точицкого. Спустя пять минут вывел «Сочи» вперёд Дмитрий Завгородний с передачи Никиты Точицкого. На 16-й минуте периода восстановил равенство в счёте Тахир Мингачёв с передач Матвея Гуськова и Семёна Панкратова.

На 17-й минуте третьего периода вывел ЦСКА вперёд Андрей Светлаков. Точку в матче поставил Михаил Григоренко.

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Следующий матч «Сочи» проведёт в гостях у «Нефтехимика» 6 декабря. ЦСКА сыграет дома с «Торпедо» 7 декабря.