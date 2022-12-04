Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нефтехимик — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

ЦСКА одержал волевую победу над «Сочи», продлив серию поражений южан

ЦСКА одержал волевую победу над «Сочи», продлив серию поражений южан
Комментарии

В Сочи завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Местный «Сочи» принимал ЦСКА. Победу со счётом 4:2 (1:0, 1:2, 2:0) одержали гости.

В конце первого периода счёт открыл нападающий ЦСКА Андрей Светлаков.

На 36-й секунде второго периода счёт сравнял Брэндон Гормли с передачи Никиты Точицкого. Спустя пять минут вывел «Сочи» вперёд Дмитрий Завгородний с передачи Никиты Точицкого. На 16-й минуте периода восстановил равенство в счёте Тахир Мингачёв с передач Матвея Гуськова и Семёна Панкратова.

На 17-й минуте третьего периода вывел ЦСКА вперёд Андрей Светлаков. Точку в матче поставил Михаил Григоренко.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 декабря 2022, воскресенье. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 4
ЦСКА
Москва
0:1 Светлаков – 18:39 (5x5)   1:1 Гормли (Точицкий) – 20:36 (5x4)   2:1 Завгородний (Точицкий) – 25:35 (5x5)   2:2 Мингачёв (Гуськов, Панкратов) – 35:59 (5x5)   2:3 Светлаков (Нестеров, Соркин) – 56:31 (5x5)   2:4 Григоренко (Окулов, Мингачёв) – 59:14 (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Следующий матч «Сочи» проведёт в гостях у «Нефтехимика» 6 декабря. ЦСКА сыграет дома с «Торпедо» 7 декабря.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022