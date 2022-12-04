Козлов — о поражении от «Барыса»: всё решило большинство в концовке

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение от «Барыса» (1:2)

«Хороший первый период от нас. Во втором соперник начал прессинговать и атаковать, мы хорошо играли в обороне и сдерживали давление. В третьем периоде удаления позволили сопернику забить и выиграть матч.

Большинство всё решило. В прошлый раз всё так же было. Сегодня мы пять на пять ни в чем не уступили. Всё решило большинство в концовке.

Много блокированных бросков — это плюс? Сегодня было много плюсов. Игра с нашей стороны была хорошей, но всё перечеркнули удаления», — приводит слова Козлова официальный сайт «Салавата Юлаева».

После поражения уфимцы опустились на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции.