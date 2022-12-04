Ю. Бабенко: был ли порыв уйти вслед за Знарком? Придёт время и поговорим об этом
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Исполняющий обязанности главного тренера «Ак Барса» Юрий Бабенко после победы над московским «Динамо» (3:2 ОТ) рассказал о работе с тренером клуба Зинэтулой Билялетдиновым.
«Как работается с Билялетдиновым? Тяжело ещё что-то анализировать, но это глыба нашего хоккея, чувствуется его поддержка. Был ли порыв уйти вслед за Знарком? Без комментариев. Придёт время и поговорим об этом», — передаёт слова Бабенко корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Напомним, сегодня «Ак Барс» в своём телеграм-канале объявил о возвращении Зинэтулы Билялетдинова в тренерский штаб.
После сегодняшней победы казанцы занимают седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 40 очков.
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