Ю. Бабенко: был ли порыв уйти вслед за Знарком? Придёт время и поговорим об этом

Исполняющий обязанности главного тренера «Ак Барса» Юрий Бабенко после победы над московским «Динамо» (3:2 ОТ) рассказал о работе с тренером клуба Зинэтулой Билялетдиновым.

«Как работается с Билялетдиновым? Тяжело ещё что-то анализировать, но это глыба нашего хоккея, чувствуется его поддержка. Был ли порыв уйти вслед за Знарком? Без комментариев. Придёт время и поговорим об этом», — передаёт слова Бабенко корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, сегодня «Ак Барс» в своём телеграм-канале объявил о возвращении Зинэтулы Билялетдинова в тренерский штаб.

После сегодняшней победы казанцы занимают седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 40 очков.