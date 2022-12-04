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Дубль Шалунова помог «Локомотиву» одержать уверенную победу над «Нефтехимиком» в гостях

Дубль Шалунова помог «Локомотиву» одержать уверенную победу над «Нефтехимиком» в гостях
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В Нижнекамске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Нефтехимик» принимал на своём льду «Локомотив». Победу со счётом 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) одержали гости.

В конце первого периода счёт открыл защитник гостей Рушан Рафиков с передачи Степана Никулина.

На первой минуте второго периода вторую шайбу «Локомотива» забросил Максим Шалунов с передачи Максима Берёзкина. Через 42 секунды счёт 3:0 сделал Георгий Иванов с передач Максима Осипова и Степана Никулина.

На 16-й минуте третьего периода четвёртую шайбу в ворота хозяев забросил Максим Шалунов. На 18-й минуте третьего периода счёт размочил Энтони Камара.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 декабря 2022, воскресенье. 17:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 4
Локомотив
Ярославль
0:1 Рафиков (Никулин) – 17:02 (5x5)   0:2 Шалунов (Берёзкин) – 20:40 (5x5)   0:3 Иванов (Осипов, Никулин) – 21:22 (5x5)   0:4 Шалунов (Берёзкин, Чехович) – 55:35 (5x5)   1:4 Камара (Белозёров, Чивилёв) – 57:59 (5x4)

Следующий матч «Нефтехимик» проведёт дома с «Сочи». «Локомотив» сыграет в гостях со «Спартаком».

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