Дубль Шалунова помог «Локомотиву» одержать уверенную победу над «Нефтехимиком» в гостях

В Нижнекамске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Нефтехимик» принимал на своём льду «Локомотив». Победу со счётом 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) одержали гости.
В конце первого периода счёт открыл защитник гостей Рушан Рафиков с передачи Степана Никулина.
На первой минуте второго периода вторую шайбу «Локомотива» забросил Максим Шалунов с передачи Максима Берёзкина. Через 42 секунды счёт 3:0 сделал Георгий Иванов с передач Максима Осипова и Степана Никулина.
На 16-й минуте третьего периода четвёртую шайбу в ворота хозяев забросил Максим Шалунов. На 18-й минуте третьего периода счёт размочил Энтони Камара.
Следующий матч «Нефтехимик» проведёт дома с «Сочи». «Локомотив» сыграет в гостях со «Спартаком».
- 4 декабря 2022
-
19:46
-
19:41
-
19:25
-
19:14
-
19:09
-
18:41
-
18:30
-
18:27
-
18:17
-
18:07
-
17:56
-
17:52
-
17:48
-
17:42
-
17:39
-
17:37
-
17:33
-
17:30
-
17:25
-
17:21
-
17:17
-
17:13
-
16:57
-
16:43
-
16:26
-
16:15
-
16:13
-
15:51
-
15:40
-
15:09
-
14:38
-
14:23
-
14:12
-
13:48
-
13:25