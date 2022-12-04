Дубль Шалунова помог «Локомотиву» одержать уверенную победу над «Нефтехимиком» в гостях

В Нижнекамске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Нефтехимик» принимал на своём льду «Локомотив». Победу со счётом 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) одержали гости.

В конце первого периода счёт открыл защитник гостей Рушан Рафиков с передачи Степана Никулина.

На первой минуте второго периода вторую шайбу «Локомотива» забросил Максим Шалунов с передачи Максима Берёзкина. Через 42 секунды счёт 3:0 сделал Георгий Иванов с передач Максима Осипова и Степана Никулина.

На 16-й минуте третьего периода четвёртую шайбу в ворота хозяев забросил Максим Шалунов. На 18-й минуте третьего периода счёт размочил Энтони Камара.

Следующий матч «Нефтехимик» проведёт дома с «Сочи». «Локомотив» сыграет в гостях со «Спартаком».