Зинэтула Билялетдинов поделился ощущениями от возвращения на тренерскую лавку «Ак Барса»

Тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после победы над московским «Динамо» (3:2 ОТ) рассказал о своих ощущениях после возвращения.

«Ощущения у меня были хорошие, давно не стоял на лавке. Мне было очень приятно. Вблизи рассмотрел нашу игру. Ребята играли с отдачей, где-то, может, иногда желание перехлёстывало, кое-где забывались, но это эмоции. А так они молодцы, играли до конца и заслуженно победили.



В кардинальных изменениях нет смысла. Есть вещи, которые можно поправить, у нас ведётся диалог. Но нельзя резко что-то менять, игры непростые идут, ребята привыкли. В целом, команда работает неплохо, тут вопрос в выполнении задач. Если это будет, то всё будет нормально», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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