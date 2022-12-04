Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Зинэтула Билялетдинов поделился ощущениями от возвращения на тренерскую лавку «Ак Барса»

Зинэтула Билялетдинов поделился ощущениями от возвращения на тренерскую лавку «Ак Барса»
Комментарии

Тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после победы над московским «Динамо» (3:2 ОТ) рассказал о своих ощущениях после возвращения.

«Ощущения у меня были хорошие, давно не стоял на лавке. Мне было очень приятно. Вблизи рассмотрел нашу игру. Ребята играли с отдачей, где-то, может, иногда желание перехлёстывало, кое-где забывались, но это эмоции. А так они молодцы, играли до конца и заслуженно победили.

В кардинальных изменениях нет смысла. Есть вещи, которые можно поправить, у нас ведётся диалог. Но нельзя резко что-то менять, игры непростые идут, ребята привыкли. В целом, команда работает неплохо, тут вопрос в выполнении задач. Если это будет, то всё будет нормально», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

После сегодняшней победы казанцы занимают седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции

Новость по теме
Ю. Бабенко: я пока не главный тренер «Ак Барса». Наверное, что-то получилось, раз выиграли
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022